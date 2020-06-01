Son dakika haberi: Kapalı alanlarda mekan-kişi dengesini sağlayan yazılım sistemi Son dakika ekonomi haberine göre Kapalı alanlarda kişileri saymak, mekan-kişi dengesini kurabilmek geliştirilen Followino yazılım sistemi ile bireylerin birbirleriyle tehlikeli yakınlaşması önlenebiliniyor.

Kapalı alanlarda kişileri saymak, mekan-kişi dengesini kurabilmek geliştirilen Followino yazılım sistemi ile bireylerin birbirleriyle tehlikeli yakınlaşması önlenebiliniyor.

Salgın hastalık günlerinde toplu mekan sağlığı ayrıca önem taşıyor. Toplu yaşam alan yöneticilerinin toplum sağlı kadar, ekonomik işletme modelleri içinde insan trafiğini yönetmeleri gerekiyor. Kapalı alanları kullanan kişileri saymak ve gelişmiş uyarılarla, mekan-kişi dengesini kurabilmek geliştirilen Followino yazılım sistemi, bugünlerde hayati önem taşıyan sistemlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Followino Satış Müdürü Onur Aydın sistem hakkında bilgiler verdi.

"Alışveriş merkezleri, hastane, spor salonları, otogar, havalimanı gibi alanlarda kullanılabilecek"

Uygulama hakkında bilgi veren Onur Aydın, "Haziran itibariyle, iş ve sosyal yaşam merkezlerinde, insan trafiğini yönetmek, salgın günlerinde olmazsa olmazımız oldu. Kapalı alanları kullanan kişileri saymak ve gelişmiş uyarılarla, mekan-kişi dengesini kurabilmek geliştirilen Followino yazılım sistemi ise bugünlerde hayati önem taşıyan bir buluş. Çünkü sistem, başta alışveriş merkezleri, hastane, spor salonları, otogar, havalimanı vb. yerlerde insanların giriş ve çıkışlarını hassas yazılımı sayesinde milimetrik olarak takip ediyor ve kapasite aşımlarını anında bildiriyor. Böylece sağlık ve güvenlik açısından, bireylerin birbirlerine tehlikeli yakınlaşması önlenebiliyor" dedi.

"Yüz tanıma sistemi hayat kurtarıyor"

Yüz tanıma özelliğine dikkat çeken Aydın, "Sistem sadece giriş ve çıkıştaki yoğunluğu değil, bina kullanımını da hassas biçimde raporluyor. Böylece tehlike oluşturacak sosyal mesafe ihlalleri ya da kullanılmayan alanlar, anlık olarak raporlanabiliyor. Sistem ile yüz tanıma çok kolay. Followino'nun temassız biyometrik bilgisinden, kişilerin cinsiyet ve yaş bilgileri anında raporlanabiliyor. Bu sayede güvenlik önlemleri hassaslaştığı gibi ticari ve sosyal mekanların kullanıcı kimliği ortaya çıkartılabiliyor" şeklinde konuştu.

Sistem, insan olan her yerde

Sistemin, insanın olduğu her yerde kullanılabileceğini aktaran Aydın, "Sosyal mesafenin ve güvenliğin hassasiyet taşıdığı tüm alanlarda kullanılan sistem, başta toplu taşıma araçları, hastaneler, AVM'ler, havalimanı, gar, restoranlar, müze ve sinemalar, bankalar, oteller ve cami gibi alanlarda kullanılıyor.Toplu taşıma araçlarında da güvenliği sağlayan sistem, satış yapılan, hizmet verilen mekanlarda, hangi saatlerde hangi özellikte müşteri kitlesinin geldiğini tespit ederek, ürün çeşitliliğini ayarlar ve personel kullanımını verimli hale getirir. Sistem belediye, hastane, havalimanı vb. yerlerde, çok kullanılan/az kullanılan alanları tespit ederek, binanın maksimum verimle işletilmesini sağlıyor" açıklamasında bulundu.

Sadece 450 gr

Aydın, sözlerini şöyle tamamladı: "Sistem, gelişmiş yazılım harikası bir ürün olarak kabul ediliyor. Bu ürünü kullanmak için bina içerisinde inşaat maliyetine katlanarak tesis kurmaya gerek yok. Sadece 450 gram ağırlığında olan ve bu ürün her alanda rahatlıkla kullanılabiliyor". - İSTANBUL

Kaynak: İHA