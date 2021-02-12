Son dakika haberi! Kapaklı'da yetişkin, çocuk ve bebek kütüphanesi açıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tekirdağ Kültür Turizm Müdürlüğü ile Kapaklı Belediyesi arasında imzalanan protokolün ardından Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi'ne taşınan Kapaklı İlçe Halk Kütüphanesi, yetişkin, çocuk ve bebek bölümleriyle hazır hale getirildi.

Tekirdağ Kültür Turizm Müdürlüğü ile Kapaklı Belediyesi arasında imzalanan protokolün ardından Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi'ne taşınan Kapaklı İlçe Halk Kütüphanesi, yetişkin, çocuk ve bebek bölümleriyle hazır hale getirildi.

Atatürk Kültür Merkezi'ni ziyaret eden Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yetişkin, çocuk ve bebek bölümlerini gezdi.

Çetin, burada yaptığı açıklamada, ilçeye yeni bir hizmeti kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Atatürk Kültür Merkezi'nin birinci katında çocuk ve bebek kütüphanelerini ilçeye kazandırdıklarını belirten Çetin, Şöyle konuştu:

"Kütüphanemiz Türkiye'de ilçeler bazında en iyi ve en donanımlı ilk 5 kütüphaneden biri olarak ayrıca önem taşımakta. Toplamda 10 bine yakın kitap envanteri ve süreli yayınlarla kütüphanemiz hizmette olacak. Bebek kütüphane bölümünde 0-4 yaş arasındaki evlatlarımız velileri ile beraber zaman geçirirken hem eğlenip hem de beceri kazanacaklar. Çocuk kütüphanesi bölümümüz ise ilk ve ortaokul öğrencilerimizin faydalanacağı bir alan olarak hizmet verecek. 'Kitap sevgisi ile büyüyen, büyütülen nesiller geleceğimizdir' düsturu ile böylesine güzel bir kütüphanenin ilçemize kazandırılmasında emeği olan Tekirdağ İl Kültür Turizm Müdürümüz Sayın Ahmet Hacıoğlu'na teşekkür ediyorum."

Çetin daha sonra kütüphanede ders çalışan ve kitap okuyan gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Tekirdağ Kültür Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da Kapaklı'ya kazandırılan kütüphanenin örneğinin Türkiye genelinde az olduğunu ifade ederek, yetişkin, çocuk ve bebek kütüphanesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan