Son dakika haberi! Kapaklı Belediye Başkanı Çetin şehit ailelerini ziyaret etti

Gelen son dakika haberlerine göre Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Çetin, şehitler Yalçın Gürbüz, Hasan Hüseyin Aydoğdu, Erdoğan Bayar, Alparslan Kaya, Habib Savtekin, Emrah Çalgın ve Kadir Dadaş'ın ailelerini ziyaret etti.

Sadece bu günlerde değil, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Vatan için canlarını feda eden, al bayrağımızın semalarda hür şekilde dalgalanması için gözlerini kırpmadan şehadet şerbeti içen kahramanlarımız ne kadar değerliyse onları yetiştiren aileleri de o derece bizim için önemli.

Bizler her gün siz kıymetli annelerimiz ve babalarımızın yanındayız. Sizler vatan uğruna birer evlat kaybettiniz ama binlerce evlat kazandınız bunu hiçbir zaman unutmayın. Şehitlerimize tekrardan yüce Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan