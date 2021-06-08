Son dakika haberi... Kapadokya'da kontrollü normalleşmeyle ilginin arttığı sıcak hava balonlarının görsel şöleni
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Son dakika haberi... Kapadokya'da kontrollü normalleşmeyle ilginin arttığı sıcak hava balonlarının görsel şöleni

Son dakika haberi... Kapadokya'da kontrollü normalleşmeyle ilginin arttığı sıcak hava balonlarının görsel şöleni
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla artan turist yoğunluğu sıcak hava balon turlarına da ilgiyi artırdı.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla artan turist yoğunluğu sıcak hava balon turlarına da ilgiyi artırdı. Gün doğumunda peş peşe gökyüzüne yükselen onlarca sıcak hava balonu, bölgenin manzarasına ayrı bir güzellik katıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya, peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı yerleşim merkezleri, kayadan oyma tarihi manastırları ve ilginç coğrafi şekilleriyle turistlerin ilgisini çekiyor.

Sıcak hava balonları, dünyanın dört bir tarafından gelen turistlerin, bölgedeki tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri kuş bakışı izlemelerine imkan sunuyor.

Hava koşullarının uygun olduğu günlerde Nevşehir'in Göreme beldesinde sabahın ilk ışıklarıyla gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları bölge semalarında güzel görüntü oluşturuyor.

Tura katılan turistler, manzarayı balondan fotoğraflarken, çok sayıda turist de çeşitli noktalarda sıcak hava balonlarıyla kaplı arka planı kullanarak fotoğraf çektiriyor.

Kontrollü normalleşme süreciyle hareketlilik başladı

Bölgede acente işleten, turizmci Halil Atay, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir sakinlik yaşanan balon turlarında hareketliliğin kontrollü normalleşme süreciyle başladığını belirtti.

Kapadokya'nın dünyada, balon turlarının en yoğun yapıldığını merkez konumunda olduğunu kaydeden Atay, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün günlük hava durumu değerlendirmesinin ardından verilen izinle balon turu yapılabiliyor. Onlarca balon Kapadokya semalarına renk katıyor. Başka yerde bulunmayan eşsiz Kapadokya manzarası, sıcak hava balonlarının oluşturduğu ender rastlanacak görselle bütünleşip harika bir atmosfer oluşturuyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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