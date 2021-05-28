Son dakika haberi... Kanser tedavisi için gittiği hastane yolunda kaza yaptı: 3'ü çocuk, 5 yaralı
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Son dakika haberi... Kanser tedavisi için gittiği hastane yolunda kaza yaptı: 3'ü çocuk, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Kanser tedavisi için gittiği hastane yolunda kaza yaptı: 3'ü çocuk, 5 yaralı Hafif ticari araç kontrolden çıkarak sitenin bahçesine uçtu Sakarya'da korkutan kaza, olayı gören bölgeye koştu Sesi duyarak olay yerine koşan Enes Şimşek: "Verilmiş sadakaları varmış, büyük kaza" Sakarya'nın...

Kanser tedavisi için gittiği hastane yolunda kaza yaptı: 3'ü çocuk, 5 yaralı

Hafif ticari araç kontrolden çıkarak sitenin bahçesine uçtu

Sakarya'da korkutan kaza, olayı gören bölgeye koştu

Sesi duyarak olay yerine koşan Enes Şimşek: "Verilmiş sadakaları varmış, büyük kaza"

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kemoterapi tedavisi görmek için gittiği hastane yolunda tansiyonu düşen sürücünün kontrolünden çıkan araç bahçeye uçtu. Hafif ticari aracın bahçeye uçtuğunu gören mahalleli olay yerine koşarken, kazada 3'ü çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi 1626 Ada mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kemoterapi tedavisi için gittiği hastane yolunda tansiyonu düşen sürücü Recep Ü. idaresindeki 54 ZU 885 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, sitenin tel örgüsünü aşarak yaklaşık 5 metrelik istinat duvarının üzerinden uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü Recep Ü., Ayşe Reyyan Ü. (13), Ömer Ü. (4), Zehra Ü. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. 3'ü çocuk toplam 5 kişinin yaralandığı kazayı gören site sakinleri hemen olay yerine koşarak, durumu yetkililere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazanın şokunu atlatamayan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sesi duyarak dışarıya koştuk

Kazanın sesini duyarak bölgeye geldiğini belirten Enes Şimşek, "Biz hiç anlamadık, sesi duyduk ve herkes dışarıya koştu. Arabanın bahçeye uçtuğunu gördük. Sürücünün başının döndüğünü öğrendik. Yaralanan çocuklar var, çok korktuk. 5 tane ambulans geldi yaralıları aldılar, hastaneye götürdüler. Verilmiş sadakaları varmış, büyük kaza" ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberi... Kanser tedavisi için gittiği hastane yolunda kaza yaptı: 3'ü çocuk, 5 yaralı
Son dakika haberi... Kanser tedavisi için gittiği hastane yolunda kaza yaptı: 3'ü çocuk, 5 yaralı
Son dakika haberi... Kanser tedavisi için gittiği hastane yolunda kaza yaptı: 3'ü çocuk, 5 yaralı
Son dakika haberi... Kanser tedavisi için gittiği hastane yolunda kaza yaptı: 3'ü çocuk, 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek

Son dakika haberi | Kanser tedavisi için gittiği hastane yolunda kaza yaptı: 3'ü çocuk, 5 yaralı
Son dakika haberi | Kanser tedavisi için gittiği hastane yolunda kaza yaptı: 3'ü çocuk, 5 yaralı
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