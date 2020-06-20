Son dakika haberi! Kanıyla kendini vuranı yazmıştı, şüphelisi yakalandı
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Son dakika haberi! Kanıyla kendini vuranı yazmıştı, şüphelisi yakalandı

Son dakika güncel haberi... Zeytinburnu'nda silahla vurularak yaralanan ve kanıyla kendisini vuran kişiyi yazan kadının şüpheli kocası polis ekiplerince gözaltına alındı.

Son dakika haberi! Kanıyla kendini vuranı yazmıştı, şüphelisi yakalandı
20.06.2020 00:02 | Son Güncelleme: 20.06.2020 00:45

Zeytinburnu'nda silahla vurularak yaralanan ve kanıyla kendisini vuran kişiyi yazan kadının şüpheli kocası polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, 4 Haziran günü saat 00.30 sıralarında Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Abay Caddesi üzerindeki bir binada yaşandı. İddiaya göre, Nurtaç C. (49), eşi Ragıp C.'ye boşanacağını ve ailesinin yanına gideceğini söyledi. Bunun üzerine Ragıp C., yanında bulunan silahı çıkartarak eşi Nurtaç C.'yi iki bacağından vurarak evden kaçarak kayıplara karıştı.

ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNEN KADIN KANIYLA ŞÜPHELİSİNİ YAZDI

Kocasının evden kaçması üzerine Nurtaç C., bağırarak yardım çağırmaya çalıştı. Bu sırada öleceğini düşünen yaralı kadın kanıyla, "Annem babam hakkını helal et, üzülmeyin beni Ragıp vurdu, kurtuldum" notunu yazdı.

KAÇAN KOCA, OĞLUNU ARAYIP ANNESİNİ DÖVDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Olay yerinden kaçan Ragıp C., oğlunu arayarak anneni dövdüm git bir bak dedi. Olayın yaşandığı eve gelen çocuk, korkunç manzarayla karşılaştı. Annesini kanlar içinde gören genç, sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

ŞÜPHELİ KOCA ESENYURT'TA GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli Ragıp C.'yi Esenyurt'ta bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı. Akşam saat 22.00 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki adrese baskın yapan polis ekipleri şüpheli kocayı gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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