Son dakika haberi... Kangal Kaymakamı Demir'den "3 aylık emek boşa gitmesin" uyarısı Son dakika gelişmesine göre Kangal Kaymakamı Erinç Demir, seyahat izin kısıtlamalarının kaldırılmasıyla ilçeye il dışından çok sayıda vatandaşın gelmeye başladığını belirterek, hareketlilik nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaş riskinin artmaması için vatandaşları 1 hafta evlerinde izole olmaya davet etti.

Kangal Kaymakamı Erinç Demir, seyahat izin kısıtlamalarının kaldırılmasıyla ilçeye il dışından çok sayıda vatandaşın gelmeye başladığını belirterek, hareketlilik nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaş riskinin artmaması için vatandaşları 1 hafta evlerinde izole olmaya davet etti.

Demir, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, hareketlilik nedeniyle olası bir bulaş riskini engellemek adına ilçeye gelen vatandaşların ve ailelerinin en az 1 hafta evlerinde izolasyonda kalmalarının önem arz ettiğini belirtti.

Vatandaşların hassasiyet göstereceğine inandığını aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Son bir hafta içerisinde şehir dışından gelen yakınlarımızı, komşularımızı bu konuda uyarmanızı ve gerekli mercilere veya muhtarlarımıza bildirmenizi rica ediyorum. Ayrıca 14 kuralı uygulamaya devam etmemiz gerekmektedir. Mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak kalmamız ve sosyal mesafe ile maske kullanımına dikkat etmemiz de son derece önemlidir. Salgını ülke olarak en az hasarla atlatmaya başladığımız bu dönemde yeniden bulaş riskini arttırmak yaklaşık 3 aylık emek ve çabanın boşa gitmesine neden olacaktır. Kangallı hemşehrilerimin bu konuda gerekli hassasiyeti ve duyarlılığı göstereceğine yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA