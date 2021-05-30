Son dakika haberi: Kanepeden düşen 4 yaşındaki Erdem, hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Kanepeden düşen 4 yaşındaki Erdem, hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Kanepeden düşen 4 yaşındaki Erdem, hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre MERSİN'in Tarsus ilçesinde, oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek kanepeden düşen 4 yaşındaki Erdem İkilik, yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek kanepeden düşen 4 yaşındaki Erdem İkilik, yaralandı. Hastaneye götürülen kız çocuğu, kurtarılamadı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evdeki kanepede oynayan Erdem, iddiaya göre dengesini kaybederek düştü. Sesi duyup içeri gelen ailesi, minik Erdem'i yerde hareketsiz yatarken gördü. Kulağından kan geldiğini gören ailesi, minik Erdem'i hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Erdem, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Minik Erdem'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

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