Son dakika haberi! Kandıra'da villa yandı
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Son dakika haberi! Kandıra'da villa yandı

01.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:45
Son dakika haberi! Kandıra'da villa yandı

Son dakika haberi... KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, 3 katlı villanın çatısında çıkan, en süt kata da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, 3 katlı villanın çatısında çıkan, en süt kata da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kandıra ilçesi Cebeci Mahallesi'nde bulunan Zeki Ç.'ye ait villada gece saatlerinde yangın çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada çatıda çıkan yangını fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, 3 katlı binanın çatısını ve bir alt katını saran alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonucu binada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Son dakika haberi! Kandıra'da villa yandı
Son dakika haberi! Kandıra'da villa yandı
Son dakika haberi! Kandıra'da villa yandı
Son dakika haberi! Kandıra'da villa yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat HAZER

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