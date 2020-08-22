Son dakika haberi... Kanarya Polis Merkezi Amirliğine EYP atıldığı anlar kamerada Son dakika haberlerine göre Küçükçekmece Kanarya Polis Merkezi Amirliğine, PKK/KCK terör örgütü üyesi bir kişi tarafından EYP atıldığı anlar kameralara yansıdı.

Küçükçekmece Kanarya Polis Merkezi Amirliğine, PKK/KCK terör örgütü üyesi bir kişi tarafından EYP atıldığı anlar kameralara yansıdı. EYP'yi tan terör örgütü üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütü üyesi bir kişi Küçükçekmece Kanarya Polis Merkezi Amirliğine EYP attı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri EYP'yi atanın M.A. isimli bir şahıs olduğunu belirledi. Örgüt üyesi M.A. Küçükçekmece Güvenlik Büro Amirliği personeli tarafından iş yerinde yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramalarda dijital malzemelere ve çok sayıda örgütsel içerikli dokümanlara el konuldu. Örgüt üyesi şahıs çıkarıldığı adli makamlarca Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme (TCK 314/1) suçundun tutuklandı.

Öte yandan, polis merkezine EYP atıldığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde patlamanın şiddeti gözler önüne seriliyor.

(İHA)

Kaynak: İHA