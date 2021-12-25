Son dakika haber... Kanalizasyon çalışmasında göçükten yaralı kurtarılan işçi öldü
Son dakika haber... Kanalizasyon çalışmasında göçükten yaralı kurtarılan işçi öldüANKARA'da, kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte mahsur kalarak, ağır yaralanan işçi Ali Kerekli (59), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - Kanalizasyon çalışmasında göçükten yaralı kurtarılan işçi öldü
ANKARA'da, kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte mahsur kalarak, ağır yaralanan işçi Ali Kerekli (59), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ali Kerekli'nin cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Keçiören ilçesi Uyanış Mahallesi'nde dün Keçiören Belediyesi ekipleri, Balmumu Sokak'ta kanalizasyondaki tıkanma nedeniyle çalışma başlattı. Çalışma kapsamında açılan 4 metrelik kanalda göçük meydana geldi. İşçilerden Ali Kerekli, göçük altında kaldı. Kerekli, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla ağır yaralı kurtarıldı. Hastanede tedaviye alınan Ali Kerekli, sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Ali Kerekli için bugün Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Ali Kerekli'nin dini nikahla birlikte yaşadığı Tülay Yurtören ve çocuklarının yanı sıra yakınları katıldı. Cenazede Kerekli'nin çocukları, taziyeleri kabul ederken, Tülay Yurtören de tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Ali Kerekli'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Görüntü dökümü:Cenaze namazından görüntü
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Haber -Kamera: Fatih POYRAZ-Burak TEKİN/ANKARA, -