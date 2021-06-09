Son dakika haberi... Kanadalılardan terör saldırısında katledilen Müslüman ailenin anısına saygı
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Son dakika haberi... Kanadalılardan terör saldırısında katledilen Müslüman ailenin anısına saygı

Anadolu Ajansı / Brett Gundlock - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Terör olayının meydana geldiği noktaya çiçekler bırakılması Anma törenine katılanların görüntüsü Törene katılanların konuşmaları LONDON (AA) – Kanada'nın London kentinde 6 Haziran gecesi meydana gelen terör saldırısında aynı aileden dört kişinin can verdiği nokta, taziye için gelenlerle adeta...

Terör olayının meydana geldiği noktaya çiçekler bırakılması

Anma törenine katılanların görüntüsü

Törene katılanların konuşmaları LONDON (AA) – Kanada'nın London kentinde 6 Haziran gecesi meydana gelen terör saldırısında aynı aileden dört kişinin can verdiği nokta, taziye için gelenlerle adeta çiçek bahçesine dönüştü.

London kentinin Hyde Park ile South Carriage caddelerinin kesişme noktasında meydana gelen saldırıda, 46 yaşındaki Salman Afzaal, 44 yaşındaki eşi Madiha Salman, 15 yaşındaki kızları Yumna Afzaal ve Salman Afzaal'ın 74 yaşındaki annesi, kaldırımda akşam yürüyüşü yaptıkları sırada üzerlerine sürülen kamyonetle katledilmişti.

Saldırıda ağır yaralanan ailenin en küçük ferdi Fayez Salman (9) ise halen hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Saldırı bölgesinin, polis soruşturmasının tamamlanması ile birlikte yaya ve araç trafiğine açılmasının ardından, olay yerini ziyaret eden Müslümanlar gözyaşları ile dua ederken Kanadalılar da getirdikleri çiçek buketleriyle bölgeyi donatıyorlar.

Aileleri ile gelen çocukların da oyuncaklarını bıraktığı bölgede, bazı Kanadalıların birbirine sarılarak ağladıkları gözlendi.

Öte yandan bu gece yerel saatle 19.00'da London Camisi'nde anma etkinliği düzenlenecek.

Etkinliğe Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ontario Eyalet Başbakanı Doug Ford, federal ve yerel siyasetçilerle dini grupların temsilcileri katılacak.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde, 6 Haziran Pazar gecesi, aracını kaldırımda yürümekte olan beş kişilik bir ailenin üzerine süren kamyonet sürücüsü, biri 15 yaşında kız çocuğu olmak üzere aynı aileden 4 kişinin ölümüne ve 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun da ağır yaralanmasına neden olmuştu.

Saldırgan Nathanial Veltman (20) olay yerine yaklaşık 6 kilometre mesafedeki Cherryhill Bulvarı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

London Polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırının ailenin Müslüman olmasından dolayı yapıldığına inanıldığı açıklanmıştı.

Hakim karşısına çıkarılan Veltman 4 cinayet ve bir cinayete teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine yollanmıştı.

Kanada Başbakanı Trudeau da parlamentoda yaptığı konuşmada olayı terör saldırısı olarak niteleyerek "Bu öldürme tesadüf değildi. Bu, topluluklarımızdan birinin kalbinde nefretle motive edilen bir terörist saldırıydı." ifadesini kullanmıştı.

Son dakika haberi... Kanadalılardan terör saldırısında katledilen Müslüman ailenin anısına saygı
Son dakika haberi... Kanadalılardan terör saldırısında katledilen Müslüman ailenin anısına saygı
Son dakika haberi... Kanadalılardan terör saldırısında katledilen Müslüman ailenin anısına saygı
Son dakika haberi... Kanadalılardan terör saldırısında katledilen Müslüman ailenin anısına saygı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Brett Gundlock

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