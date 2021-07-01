Kanada'yı kasıp kavuran sıcaklarda can kaybı 486'ya yükseldi
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Kanada'yı kasıp kavuran sıcaklarda can kaybı 486'ya yükseldi

Kanada'yı kasıp kavuran sıcaklarda can kaybı 486'ya yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kanada'nın British Columbia eyaletinde aşırı sıcaklarda kaydedilen ölümlerin normalin üç katına çıktığı ve son 5 günde 486 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kanada'nın British Columbia eyaletinde aşırı sıcaklarda kaydedilen ölümlerin normalin üç katına çıktığı ve son 5 günde 486 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kanada'nın batısında tüm zamanların en yüksek sıcaklık rekorlarını kıran sıcak hava dalgası can kaybını arttırıyor. British Columbia Adli Tıp Kurumu Başkanı Lisa Lapointe yaptığı açıklamada, yılın bu dönemlerinde eyalet genelinde yaşanan sıcak hava dalgalarından kaynaklanan ortalama 165 ölüm vakası kaydedildiğini, ancak bu yıl sayının arttığını ifade etti. Lapointe, eyaleti kasıp kavuran sıcaklarda son 5 gün içinde en az 486 ani ölüm bildirildiğini duyurarak, bunun eyalet normallerinin üç katı olduğunu vurguladı. Açıkladığı sayının ölümlerde yüzde 195'lik artış yaşandığını gösterdiğini ifade eden Lapointe, kaydedilen rakamın yeni bildirimlerin sisteme girmesiyle artmasını beklediklerini ifade etti. Lapointe, sıcak hava dalgasında ölenlerin çoğunun havalandırılmayan evlerde yalnız yaşayan kişiler olduğunu aktardı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Orman yangını tahliyeye yol açtı

British Columbia eyaletindeki Lytton bölgesinde ise orman yangını nedeniyle çevre sakinleri tahliye edildi. Belediye Başkanı Jan Polderman, "Tüm bölge yanıyor. Dumanın çıktığı ilk andan alevlerin her yere yayılması tam 15 dakika sürdü" ifadelerini kullandı.

Lytton, bu hafta ülkede kaydedilen en yüksek sıcaklık rekorunu üç kez kırdı. Bölgede hava sıcaklığı salı günü 49.6 santigrat dereceye ulaşmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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