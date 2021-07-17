Son dakika haberi: Kanada ordusunda son 5 yılda 726 cinsel saldırı rapor edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Kanada ordusunda son 5 yılda 726 cinsel saldırı rapor edildi

Son dakika haberi: Kanada ordusunda son 5 yılda 726 cinsel saldırı rapor edildi
Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kanada ordusunda 2016'dan bu yana 726 cinsel saldırının rapor edildiği bildirildi.

Kanada ordusunda 2016'dan bu yana 726 cinsel saldırının rapor edildiği bildirildi.

Global News'in Kanada Ulusal Savunma Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 1 Nisan 2016 ile 13 Temmuz 2021 döneminde, askeri komuta zinciri aracılığıyla rapor edilen toplam 726 cinsel saldırı yaşandı.

Verilere ilişkin açıklamada bulunan Ulusal Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jessica Lamirande, "Rapor edilen sayıların son 2 yılda daha yüksek olması gerekir. Ancak bu, insanların öne çıkıp rapor verme konusunda kendilerini ne kadar rahat hissettikleriyle orantılı bir durum." ifadelerini kullandı.

Askeri cinsel taciz davaları arttı

Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı verilerine göre, Kanada askeri birliklerinde 2016-2017 döneminde 74, 2017-2018 döneminde 128, 2018-2019 döneminde 125, 2019-2020 döneminde 183 ve 2020-2021 döneminde de 216 cinsel saldırı olayı rapor edildi.

Kanada'da açılan askeri cinsel taciz davalarının, son 6 ayda yüzde 170 arttığı bildirildi.

Ülkede 2020 Aralık ayı sonu itibarıyla toplam 2 bin 729 olan cinsel taciz ve suistimal davaları, son verilere göre yaklaşık yüzde 170 artarak 13 Temmuz 2021 itibarıyla 7 bin 346'ya yükseldi.

Kanada ordusunun komuta kademesi, son aylarda yöneltilen çok sayıda cinsel suistimal iddiasının ardından uzmanların "kurumsal kriz" olarak nitelediği sorunla boğuşuyor.

Genelkurmay Başkanı birkaç ay önce istifa etmişti

Kanada'da geçen aylarda astları ile uygunsuz ilişkiye girdiği iddia edilen Genelkurmay Başkanı General Jonathan Vance, iddiaları reddederek istifa etmişti.

Vance'nin yerine getirilen Amiral Art McDonald da benzeri iddialar üzerine başlatılan askeri polis soruşturması nedeniyle görevinden çekilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

Son Dakika | Teröristlerin taciz ateşine cezalandırma atışıyla karşılık verildi, 7 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika | Teröristlerin taciz ateşine cezalandırma atışıyla karşılık verildi, 7 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üsse taciz ateşinde bulunan PKK/YPG'ye yönelik cezalandırma atışlarında 7 teröristin etkisiz...
Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üsse taciz ateşinde bulunan PKK/YPG'ye yönelik cezalandırma atışlarında 7 teröristin etkisiz...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Ersin Tatar Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Seda Sayan Kadir Doğulu Hakan Sabancı Serenay Sarıkaya
Spor Burak Elmas Fatih Terim Metin Oktay Şenol Güneş Gökhan Gönül
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Kanada ordusunda son 5 yılda 726 cinsel saldırı rapor edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 09:31:13. #1.16#

title