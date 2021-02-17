Son dakika haberi! Kanada'da siyasi parti lideri nefreti teşvik suçlamasıyla gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Kanada Milliyetçi Parti Lideri Travis Patron, antisemitik olduğu belirtilen bir paylaşımda bulunmasının ardından "kasıtlı olarak nefreti teşvik" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kanada Milliyetçi Parti Lideri Travis Patron, antisemitik olduğu belirtilen bir paylaşımda bulunmasının ardından "kasıtlı olarak nefreti teşvik" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), sosyal medya kanalı YouTube'da "Beware the Parasitic Tribe" başlıklı bir videoyla bağlantılı olarak kasıtlı nefret suçlamasında bulunduğu Patron hakkında genişletilmiş soruşturma başlattı.

RCMP tarafından hafta başında gözaltına alınan Patron'un ilk duruşmasına da çevrim içi olarak dün çıktığı bildirildi.

Kanada Seçim İşleri Merkezi'nden yapılan açıklamada, liderinin bir suçla itham edilmesi veya hüküm giymesi durumunda partinin statüsünün etkilenmeyeceği ancak hapsedilen bir kişinin de göreve aday olamayacağı bildirildi.

Mahkemenin, Travis Patron ile ilgili son kararını ileriki günlerde vermesi bekleniyor.

Kanada terörist örgütler listesine, aralarında geçen ay ABD kongre binasına yapılan baskında adından çok söz edilen radikal sağcı "Proud Boys" isimli grubun da bulunduğu 13 yeni grup eklemişti.

Aşırı sağcı ve beyazların üstünlüğünü savunan Kanada Milliyetçi Partisi 2017'de kurulmuş, 2019'da "ülke genelinde resmi parti" statüsü almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan