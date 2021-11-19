Son dakika haberi... Kanada'da sel yaklaşık 18 bin kişiyi yerinden etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Kanada'da sel yaklaşık 18 bin kişiyi yerinden etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Son dakika haberi... Kanada'da sel yaklaşık 18 bin kişiyi yerinden etti

Son dakika dünya haberi... Kanada'nın Britanya Kolumbiyası bölgesinde meydana gelen sel nedeniyle yaklaşık 18 bin kişi yerinden oldu.

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası bölgesinde meydana gelen sel nedeniyle yaklaşık 18 bin kişi yerinden oldu. Binlerce evin hasar gördüğü selde, Britanya Kolumbiyası yönetimi Olağanüstü Hal (OHAL) kararı aldı.

Britanya Kolumbiyası yönetiminden yapılan açıklamada, "Selden kaynaklanan etkiler nedeniyle tahliye edilen 17 bin 775 kişi var" denildi. Britanya Kolumbiyası Başbakanı John Horgan, "Eyalet, federal ve yerel yönetimler, afetle mücadele ederken insanların ve toplulukların ihtiyaç duydukları yardımı almalarını sağlamak için acil durum personeli ile birlikte çalışıyor" dedi.

OHAL 14 GÜN SÜRECEK

Britanya Kolumbiyası yönetiminin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, OHAL'in 14 gün süreceği ve gerekirse uzatılabileceği bilgisi paylaşıldı. Bu kararın, selden etkilenenleri korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak için koordineli müdahale iletişimini kolaylaştırmak için alındığı belirtildi.


Son dakika haberi... Kanada'da sel yaklaşık 18 bin kişiyi yerinden etti

Son dakika haberi... Kanada'da sel yaklaşık 18 bin kişiyi yerinden etti

Son dakika haberi... Kanada'da sel yaklaşık 18 bin kişiyi yerinden etti

Son dakika haberi... Kanada'da sel yaklaşık 18 bin kişiyi yerinden etti

Son dakika haberi... Kanada'da sel yaklaşık 18 bin kişiyi yerinden etti

Kanada yüzyılın felaketini yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, kayıp vatandaşlar var

Kanada yüzyılın felaketini yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, kayıp vatandaşlar var

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title