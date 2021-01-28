Son dakika haberi! Kanada'da Neonazi grupların terör örgütü olarak tanınması gündemde
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Son dakika haberi! Kanada'da Neonazi grupların terör örgütü olarak tanınması gündemde

28.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:10
Son dakika haberi! Kanada'da Neonazi grupların terör örgütü olarak tanınması gündemde

Bir son dakika haberine göre Kanada'da hükümet, aşırı sağcı Neonazi grupları terörist olarak tanıma konusunu gündemine aldı.

Kanada'da hükümet, aşırı sağcı Neonazi grupları terörist olarak tanıma konusunu gündemine aldı.

Toronto Star gazetesinin haberine göre, ırkçılık karşıtı gruplar, bir süredir aşırı sağcı ve ırkçı grupların terör listesine alınması için hükümete baskı yapıyor.

Hükümet de aşırı sağcı grupların terör yapılanması olarak tanımlanıp tanımlanamayacağı konusunda rapor hazırlaması için ilgili kurumlara talimat verdi.

Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair'in ofisinden yapılan açıklamada, aşırı sağcı gruplardan birinin en kısa zamanda terör örgütü olarak tanınacağı kaydedildi.

Kanada'nın tanıdığı terör örgütleri listesinin genişlemesi durumunda nefret karşıtı gruplar ülkede Neonazi yanlısı "Atomwaffen ve O9A" ile beyaz üstünlüğüne dayalı ideolojiye sahip "The Base" gruplarının bu listeye girmesini savunuyor.

Bir grubu terör örgütü olarak tanımanın grup ve üyeleri için ciddi sonuçları bulunuyor.

Terör örgütü olarak tanınan gruba yönelik finansal kurumlar grup ve üyelerinin varlıklarını dondurabilirken, polis de gruba ait gayri menkullerle el koyabiliyor, gruba katılmak veya katkıda bulunmak da yasaklanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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