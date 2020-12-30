Son dakika haberi... Kanada'da Kovid-19 ölümleri 15 bini geçti
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Son dakika haberi... Kanada'da Kovid-19 ölümleri 15 bini geçti

30.12.2020 22:17 | Son Güncelleme: 30.12.2020 22:20
Son dakika haberi... Kanada'da Kovid-19 ölümleri 15 bini geçti

Son dakika gündem haberine göre Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısının 15 bini geçtiği, ülkeye seyahat edeceklere PCR testi zorunluluğu getirildi???????ği bildirildi.

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısının 15 bini geçtiği, ülkeye seyahat edeceklere PCR testi zorunluluğu getirildi???????ği bildirildi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kanada'daki Kovid-19 kaynaklı ölümlerde son bir haftada 1107 artış kaydedildi. Bu rakamlarla 14 bin 331 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 15 bin 438'e çıktı.

Kanada'da son bir haftada ülke genelindeki Kovid-19 vaka sayısı da 55 bin 626 artarak, 515 bin 314'ten 570 bin 940'a yükseldi.

Salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşen hasta sayısı ise 482 bin 538'e ulaştı.

Kanada genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek toplam 13 milyon 710 bin 53 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Kanada Hükümetlerarası İşler Bakanı Dominic LeBlanc, bu sabahki Kabine Toplantısında alınan karar gereği, Kanada'ya yapılan uçuşlardaki tüm yolculardan, varışlarından 3 gün önce yapılmış ve sonucu negatif olan PCR testi isteneceğini açıkladı.

Bakan LeBlanc, uygulamanın "en hızlı şekilde" başlayacağını vurguladı.

Söz konusu karar, federal seyahat kısıtlamalarının ve karantina kurallarının gevşek olduğuna dair eleştirilerin ardından geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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