Son dakika haberi... Kanada'da Kovid-19 nedeniyle ölümler 23 bin 313'e yükseldi

Son dakika haberleri... Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı artmaya devam ederken, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı da 23 bini geçti.

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı artmaya devam ederken, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı da 23 bini geçti.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son bir haftada Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 262 artarak 23 bin 51'den 23 bin 313'e yükseldi.

Aynı dönemde ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı da 57 bin 1 artarak 1 milyon 1651'den 1 milyon 58 bin 652'ye çıktı.

Salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısı da 962 bin 621 oldu.

Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek 28 milyon 970 bin 149 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Kanada'da toplam 7 milyon 964 bin 157 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı yapılırken, ülke genelinde tam aşılama uygulanan kişi sayısı da 796 bin 502 oldu.

"İkinci dalgada zirveye yaklaştık"

Kanada Halk Sağılığı Başkanı Dr. Theresa Tam, yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vakalarının artışına dikkati çekerek, "İkinci dalgada zirveye yaklaştık." ifadesini kullandı.

Tam, Kovid-19 salgınından gençlerin giderek daha fazla etkilediğini, vaka sayısı ve hastaneye yatışlarda 40-59 yaş grubunda önemli bir artış olduğunu kaydetti.

Ülke genelinde yoğun bakım servislerine başvuruların bir önceki haftaya göre yüzde 23 arttığını belirten Tam, bunun da sağlık sistemini zorladığını söyledi.

Yoğun bakım ünitelerinde kapasite sorunu yaşanıyor

Öte yandan en fazla vaka sayısı ile Kanada'nın salgın üssü haline gelen Ontario eyaletinde, hastanelerde yeni yatışlara yer açmak için ilk kez hastaların rızası olmadan nakledilmelerine izin verildi.

Eyalet Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan emire göre, merkezi kentlerdeki hastanelerde kalan ve durumu acil olmayan hastalar, yoğunluğun daha az olduğu sağlık kuruluşlarına nakledilecek.

Eyalet Sağlık Bakanı Christine Elliott, yaptığı açıklamada, "Eyalet hastaneleri Kovid-19 salgınında eşi görülmemiş yoğun bakım ünitesi kapasitesi sorunu ile karşı karşıya kaldı. Ontario hastanelerinde hiçbir kapasite veya kaynağın atıl kalmamasını sağlamak için bu kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan