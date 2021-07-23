Son dakika haberi! Kanada Başbakanı Trudeau: "Kanada'da İslamofobiye yer yok"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Kanada Başbakanı Trudeau: "Kanada'da İslamofobiye yer yok"

Son dakika haberi! Kanada Başbakanı Trudeau: 'Kanada'da İslamofobiye yer yok'
Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinde İslamofobiye yer olmadığını söyledi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinde İslamofobiye yer olmadığını söyledi.

İslamofobi Ulusal Zirvesi, Trudeau hükümetindeki birçok bakan ile resmi kurumların yöneticileri, Müslümanlara ait sivil toplum kuruluşlarının ileri gelenleri ve toplumun değişik kesimlerinden katılımcılarla çevrim içi olarak gerçekleşti.

Başbakan Trudeau, burada yaptığı konuşmada, "Çok net olalım, Kanada'da İslamofobiye yer yok. Ancak bu nefret bir günde ortadan kaldırılabilecek bir şey de değil." dedi.

İslamofobi Ulusal Zirvesi'nde Müslüman topluluk liderleri ve örgütleriyle görüştüklerini ve daha fazla ilerleme kaydettiklerini ifade eden Trudeau, şöyle devam etti:

"Müslüman Kanadalıları korumak için harekete geçmeye devam edebileceğimiz somut yollar belirledik ve bu nefreti ne zaman ve nerede ortaya çıkarsa çıksın ortadan kaldırma taahhüdümüzü yeniden teyit ettik. Hükümet olarak camileri ve toplum merkezlerini korumak için yatırım yapıyoruz. Çevrim içi fanatizmi ve radikalizmi yıkıyor ve aşırı sağ nefret gruplarını yasaklıyoruz. Ülke çapında Müslüman Kanadalılarla birlikte herkesin hoş karşılandığı, güvende ve saygı duyulduğu bir Kanada inşa etmeye devam edeceğiz."

Müslüman hayır kurumlarını denetimleri ile bunaltan Kanada Gelir İdaresi ile Kanada Gizli Servisi gibi kurumlara da çağrıda bulunan Trudeau, "Kanada Gelir Dairesi'nden güvenlik kurumlarına kadar devlet kurumları insanları desteklemeli, onları hedef almamalı." diye konuştu.

Başta Müslümanlar olmak üzere her grup ve inançtan insanın, sokakta, alışveriş merkezlerinde ve halka açık her alanda güven içinde ve özgürce yürüyebilmeleri gerektiğini hatırlatan Kanada Başbakanı Trudeau, bunun için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini ifade etti.

Trudeau, Kanadalıların görmek istedikleri bir ülke için mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

İslamofobi Ulusal Zirvesi'nin toplanması fikrini ilk olarak açıklayan ve gerçekleşmesi için yoğun çaba harcayan Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi'nin (NCCM) zirveye dair gelecek günlerde kapsamlı bir değerlendirme yapması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Seda Sayan Yıldız Tilbe Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Ali Koç Metin Oktay Mehmet Topal Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Kanada Başbakanı Trudeau: "Kanada'da İslamofobiye yer yok" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 08:42:59. #1.16#

title