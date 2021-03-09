Son dakika haberi: Kan davasına kurban giden 4 çocuk babası toprağa verildi
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Son dakika haberi: Kan davasına kurban giden 4 çocuk babası toprağa verildi

09.03.2021 16:30 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:35
Son dakika haberi: Kan davasına kurban giden 4 çocuk babası toprağa verildi

Son dakika 3. sayfa haberi... Van'ın İpekyolu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Bedirhan Derinsu adlı vatandaş, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Bedirhan Derinsu adlı vatandaş, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Alınan bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde İpekyolu ilçesindeki Kültür Sokak'ta meydana geldi. Aracından inen Bedirhan Derinsu isimli şahıs, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan evli ve 4 çocuk babası Bedirhan Derinsu'nun cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Yüksekova ilçesine gönderildi. Konvoyla getirilen Derinsu'nun cenazesi, ilçenin Akalın Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye katılan Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, "Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Bedirhan Derinsu'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve Esendere'ye başsağlığı diliyorum. Bu olay 2015'te başladı, bugüne kadar devam etti. Bu yaşanan olaylarda toplam 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Artık bu kan davasına kesin bir son vermemiz lazım. Kardeşçe, insanca yaşamak varken, bu kan davasına, bu kine hiç gerek yok. İnşallah artık bu beldemizde son olur. Son kan davası olur. Son gözyaşı olur. Bu yaşanan olaylardan dolayı birçok çocuk yetim kaldı. Tek dileğimiz bu olayı bir an bitmesidir" dedi. - HAKKARİ

Son dakika haberi: Kan davasına kurban giden 4 çocuk babası toprağa verildi
Son dakika haberi: Kan davasına kurban giden 4 çocuk babası toprağa verildi
Son dakika haberi: Kan davasına kurban giden 4 çocuk babası toprağa verildi
Son dakika haberi: Kan davasına kurban giden 4 çocuk babası toprağa verildi
Son dakika haberi: Kan davasına kurban giden 4 çocuk babası toprağa verildi
Son dakika haberi: Kan davasına kurban giden 4 çocuk babası toprağa verildi
Son dakika haberi: Kan davasına kurban giden 4 çocuk babası toprağa verildi
Son dakika haberi: Kan davasına kurban giden 4 çocuk babası toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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