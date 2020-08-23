Son dakika haberi: Kamyonun arkasında ölümüne yolculuk kamerada Son dakika haberleri... Kamyonun arkasında ölümüne yolculuk kamerada Gaziantep'te bir kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan 3 genç yürekleri ağza getirdi.

Kamyonun arkasında ölümüne yolculuk kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan 3 genç yürekleri ağza getirdi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kamyonun arkasına tutunarak ayaklarını boşa bırakarak ana yolda ilerleyen 3 genç insan hayatı bu kadar ucuz olamaz dedirtti. Geçlerin tehlikeli yolculuğunu gören bir sürücü ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Kendilerinin görüntüsünün çekildiği fark eden bir genç ise, hiçbir şey yokmuş gibi selam verdi. Gençler ilçe merkezine doğru gözden kayboldu.

Kaynak: İHA