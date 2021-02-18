Son dakika haberi | Kamyonetiyle çarptığı yayanın ölümüne yol açan sürücü kaza yerinde düşen aynadan tespit edilerek yakalandı
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Son dakika haberi | Kamyonetiyle çarptığı yayanın ölümüne yol açan sürücü kaza yerinde düşen aynadan tespit edilerek yakalandı

18.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:27
Son dakika haberi | Kamyonetiyle çarptığı yayanın ölümüne yol açan sürücü kaza yerinde düşen aynadan tespit edilerek yakalandı

Son dakika haber... Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde iki hafta önce kamyonetiyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü, aracın kaza yerinde düşen dikiz aynasından kimliği tespit edilerek yakalandı.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde iki hafta önce kamyonetiyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü, aracın kaza yerinde düşen dikiz aynasından kimliği tespit edilerek yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 3 Şubat'ta kırsal Mutluca Mahallesi'nde kamyonetiyle H.K'ye (21) çaparak ölümüne yol açan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza yerindeki incelemede araca ait dikiz aynasını bulan ekipler, kamyonetin markası ve modelini tespit etti.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini de inceleyen ekipler, aracın sahibinin o gün kırsal mahalleye çeyiz taşıyan H.D. olduğunu belirledi.

JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan H.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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