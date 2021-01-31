Kamyonetin çarptığı minibüs devrildi 2 kişi ölümden döndü o anlar kamerada

SANCAKTEPE 'de kamyonetin çarptığı minibüs , devrilerek yan yattı. O anda kaldırımda yürüyen 2 kişi kaçarak son anda minibüsün altında kalmaktan kurtuldu. Yaralanan minibüs sürücüsü hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Sancaktepe İnönü Mahallesi'nde dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Sokakta hızla ilerleyen kapalı kasa kamyonet, başka bir sokaktan bir anda önüne çıkan 34 LLN 179 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kazada minibüs devrilerek yan yattı. Minibüs sürücüsü yaralanırken, kamyonet sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı minibüs sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.

KAZA ANI KAMERDAKaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokakta hızla ilerleyen kamyonetin başka sokaktan çıkan minibüse çarptığı, minibüsün devrilerek yan yattığı, minibüs devrilirken kaldırımdaki 2 kişinin kaçarak kurtulduğu görülüyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı