Yolun karşısına geçerken kararsız kalan kadına kamyonet böyle çarptı

- Kamyonetin çarptığı kadın yaralandı, o anlar kamerada Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonetin çarptığı kadın yaralandı.

- Kamyonetin çarptığı kadın yaralandı, o anlar kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonetin çarptığı kadın yaralandı.

Kaza Ertuğrulgazi Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Cadde üzerinde seyir halinde olan Mehmet Nuri A. idaresindeki 16 V 8749 plakalı kamyonet, karşıdan karşıya geçerken vazgeçip yolun ortasından geriye dönen Firdevs T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan