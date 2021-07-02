Son dakika haberi: KAMYONETE ÇARPAN BİSİKLETLİ MELEK, HAYATINI KAYBETTİ
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Son dakika haberi: KAMYONETE ÇARPAN BİSİKLETLİ MELEK, HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde kavşakta kamyonete çarpan bisikletli Melek Helvacıoğlu (12) hayatını kaybetti.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde kavşakta kamyonete çarpan bisikletli Melek Helvacıoğlu (12) hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde hastane kavşağında meydana geldi. Melek Helvacıoğlu, gidiş yönünde eğimli olan yolda bisikletiyle hızla giderken, kavşakta A.A yönetimindeki 37 ET 522 plakalı kamyonete çarptı. Kazada Melek Helvacıoğlu ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Helvacıoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Melek Helvacıoğlu'nun, bisikletiyle hızla giderken kavşaktan geçen kamyonetin kasasına yandan çarptığı görüldü.

Kamyonet sürücüsü kazanın ardından gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.

Götüntü Dökümü

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-Kaza anının güvenlik kamera görüntüsü

HABER TOSYA (Kastamonu), (DHA)

Son dakika haberi: KAMYONETE ÇARPAN BİSİKLETLİ MELEK, HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberi: KAMYONETE ÇARPAN BİSİKLETLİ MELEK, HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberi: KAMYONETE ÇARPAN BİSİKLETLİ MELEK, HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberi: KAMYONETE ÇARPAN BİSİKLETLİ MELEK, HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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