Son dakika haberi! Kamyonet ile talaş çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikadan kamyonetle talaş çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikadan kamyonetle talaş çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre olay, İnegöl'e bağlı kırsal Akhisar Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi.

Fabrikanın talaş bölümüne girerek kamyonet ile talaş çalmaya çalışan C.H. ve S.K, fabrika çalışanları tarafından yakalandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından 2 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek