Son dakika haberi! Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Son dakika haberi! Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberi! Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Sefa Ozan Soylu (23), hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Sefa Ozan Soylu (23), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde İslahiye-Hassa karayolunun 12'nci kilometresinde Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden A.B. yönetimindeki 27 GA 017 plakalı kamyonet, Sefa Ozan Soylu yönetimindeki 27 AFE 987 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Soylu yaralandı. Çağırılan ambulansla Soylu İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Sefa Ozan Soylu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Soylu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.Kazanın ardından kamyonet sürücüsü A.B. gözaltına aldı.


Son dakika haberi! Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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