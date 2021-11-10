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Son dakika haberi! Kamyon dorseleri cayır cayır yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Kamyon dorseleri cayır cayır yandı

Son dakika haberi: Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir kamyonun iki dorsesinde sinde yangın çıktı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir kamyonun iki dorsesinde sinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kundaklama ihtimali üzerine inceleme başlatıldı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Metal Sanayide Nakliyeciler Caddesi üzerinde park halindeki kamyon dorselerinden birinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler park halindeki diğer dorseye sıçradı. Alevleri fark eden sürücüler, durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek, çevredeki diğer araçlara sıçramadan yarım saatte söndürdü.

Yangını şüpheli bulan polis ekipleri kundaklama ihtimaline karşı araştırma başlattılar. - BURSA

Son dakika haberi! Kamyon dorseleri cayır cayır yandı

Son dakika haberi! Kamyon dorseleri cayır cayır yandı

Son dakika haberi! Kamyon dorseleri cayır cayır yandı

Son dakika haberi! Kamyon dorseleri cayır cayır yandı

Son dakika haberi! Kamyon dorseleri cayır cayır yandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Geri dönüşüm fabrikasında yangın

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