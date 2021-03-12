Son dakika haberi | Kamu kurumlarından hırsızlık yapan şüpheliler JASAT'tan kaçamadı
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Son dakika haberi | Kamu kurumlarından hırsızlık yapan şüpheliler JASAT'tan kaçamadı

12.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:41
Son dakika haberi | Kamu kurumlarından hırsızlık yapan şüpheliler JASAT'tan kaçamadı

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde kamu kurum ve kuruluşundan hırsızlık yapan 2 şüpheli Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kamu kurum ve kuruluşundan hırsızlık yapan 2 şüpheli Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri JASAT tarafından yapılan titiz ve kapsamlı çalışmalar neticesinde, kamu kurum ve kuruluşundan hırsızlık olayının şüphelilerinin P.P. ve Y.P. ayrıca yine Efeler ve Kuyucak ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşundan 5 ayrı hırsızlık olayına karışan şüphelinin Y.Y. olduğu ekipler tarafından tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan üç şüpheli gerekli işlemlerin ardından çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Son dakika haberi | Kamu kurumlarından hırsızlık yapan şüpheliler JASAT'tan kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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