Son dakika haberi... Kamışlık alandaki yangın korkuttu
Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
24.08.2020 00:07 | Son Güncelleme: 24.08.2020 00:12
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yangın, Tekebaşı Mahallesi'nde bulunan seralara yakın bulanan sazlık alanda çıktı. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 4 itfaiye, 1 kepçe müdahale etti. Yangına müdahale eden kepçe, arazinin bataklık olmasından kaynaklı yerinden çıkamadı. Kepçe olay yerindeki itfaiye aracıyla çıkarıldı.
Yangın 3 saat sonra daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından seralara yetişmeden kontrol altına alındı. - HATAY
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Kaynak: İHA