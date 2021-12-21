Son dakika haberi: Kamerun'da çatışma nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı 100 bine yükseldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Kamerun'da çatışma nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı 100 bine yükseldi

Son dakika haberi: Kamerun'da çatışma nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı 100 bine yükseldi
AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kamerun'un Extreme-Nord eyaletine bağlı Kousseri şehrinde yerli Arab Choa ile Mousgoum toplulukları arasında 6 Aralık'ta başlayan çatışmalar nedeniyle yerinden olanların sayısı 100 bine yükseldi.

Kamerun'un Extreme-Nord eyaletine bağlı Kousseri şehrinde yerli Arab Choa ile Mousgoum toplulukları arasında 6 Aralık'ta başlayan çatışmalar nedeniyle yerinden olanların sayısı 100 bine yükseldi.

Ulusal basındaki haberler e göre, Kamerun'un Kousseri şehrinde Arab Choa ile Mousgoum toplulukları arasında çıkan çatışmalardan sonra, 100 bin kişi yerinden oldu.

Çatışmalardan kaçan 85 bin kişi, komşu Çad'a sığınırken, 15 bin kişi ise ülkenin iç kesimlerine sığındı.

Çatışmalarda, şu ana kadar 44 kişi hayatını kaybetti, 111 kişi yaralandı.

Mousguam ve Arap Choa yerli halkları arasında 6 Aralık'ta su ve arazi anlaşmazlığı yüzünden çatışmalar başlamıştı.

Balıkçılık yapan Mousgoum halkı ile hayvancılık yapan Choa Arapları arasında ağustosta çıkan çatışmada, 15 kişi ölmüş, birçok kişi yaralanmış, binlerce kişi bölgeyi terk ederek Çad'a sığınmak zorunda kalmıştı.

Hülya Alaca cinayetinin altından acı hikaye çıktı! Dini nikahlı eşinin oğlu tarafından öldürülmüş

Hülya Alaca cinayetinin altından acı hikaye çıktı! Dini nikahlı eşinin oğlu tarafından öldürülmüş

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title