Son dakika haberi: Kamerun'da çatışma nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı 100 bine yükseldi

Kamerun'un Extreme-Nord eyaletine bağlı Kousseri şehrinde yerli Arab Choa ile Mousgoum toplulukları arasında 6 Aralık'ta başlayan çatışmalar nedeniyle yerinden olanların sayısı 100 bine yükseldi.

Ulusal basındaki haberler e göre, Kamerun'un Kousseri şehrinde Arab Choa ile Mousgoum toplulukları arasında çıkan çatışmalardan sonra, 100 bin kişi yerinden oldu.

Çatışmalardan kaçan 85 bin kişi, komşu Çad'a sığınırken, 15 bin kişi ise ülkenin iç kesimlerine sığındı.

Çatışmalarda, şu ana kadar 44 kişi hayatını kaybetti, 111 kişi yaralandı.

Mousguam ve Arap Choa yerli halkları arasında 6 Aralık'ta su ve arazi anlaşmazlığı yüzünden çatışmalar başlamıştı.

Balıkçılık yapan Mousgoum halkı ile hayvancılık yapan Choa Arapları arasında ağustosta çıkan çatışmada, 15 kişi ölmüş, birçok kişi yaralanmış, binlerce kişi bölgeyi terk ederek Çad'a sığınmak zorunda kalmıştı.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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