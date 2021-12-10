Son dakika haberi: Kamerun'da Boko Haram saldırısında 2 sivil öldü

Kamerun'un Uzak Kuzey Bölgesi'ndeki Kouyape mevkisinde terör örgütü Boko Haram saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberler e göre, Nijerya sınırına birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Kouyape'ye motosikletlerle gelen Boko Haram üyeleri saldırı düzenledi.

Saldırıda, 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil ağır yaralandı.

Bölgedeki birçok evi ateşe veren teröristler, köylülere ait hayvanları ve yiyecekleri alarak bölgeden uzaklaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin ise göç etmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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