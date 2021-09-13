Kamerun'un kuzeybatısında bulunan Ndu kasabasında ayrılıkçıların askeri konvoya düzenlediği saldırıda 9 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberler e göre, Kamerun'un Anglofon bölgesinde bulunan Ndu kasabasında Angolofon ayrılıkçılar askeri konvoya pusu kurdu.

El yapımı patlayıcıların kullanıldığı saldırıda 9 asker yaşamını yitirdi.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.