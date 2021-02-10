Son dakika haberi! Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılar istihbarat görevlisini öldürdü

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey Batı bölgesinde ayrılıkçılar, kaçırıp işkence yaptıkları istihbarat görevlisini öldürdü.

Bamenda bölge yetkililerinden Adolphe Lele Lafrique, AA muhabirine açıklamasında, ayrılıkçıların Mfee Mindjom Christian adlı istihbarat görevlisini kaçırdığını, işkence ettikten sonra da ateş ederek öldürdüğünü belirtti.

Ayrılıkçılara ait olduğu iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan bir videoda, sözde ayrılıkçıların görevliyi öldürmeden önce sorguladığı ve işkence ettiği görülüyor. Ayrıca videoda bir kişi, "Bizi gözetlemek için buraya ajan gönderenlere ders olsun." ifadesini kullanıyor.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de, "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım