Son dakika haberi! Kameradan belirlenen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Son dakika haberi! Kameradan belirlenen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberi! Kameradan belirlenen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, bir iş yerinden hırsızlık yapan ve kimlikleri güvenlik kameralarından belirlenerek yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP'te, bir iş yerinden hırsızlık yapan ve kimlikleri güvenlik kameralarından belirlenerek yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Mücahitler Mahallesinde bulunan bir iş yerine 14 Nisan'da  gece saatlerinde gelen 3 kişi, kepenk kilitlerini kırarak girdi. İçeride bulunan malzemeleri çalan şüpheliler, daha sonra iş yerinin bulunduğu yere gelen araçla kaçtı. İş yeri çalışanlarının durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Parmak izi incelemesi yapan ekipler, daha sonra güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin eşkali ve hırsızlıktan sonra kaçtıkları aracın plakasını belirledi. Kısa sürede kimlikleri saptanan 3 şüpheli, polis ekiplerinin adreslerine düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelilerin çaldığı malzemeler ise iş yeri sahibine teslim edildi.


Son dakika haberi! Kameradan belirlenen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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