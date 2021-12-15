Son dakika haberi... Kamboçya Dışişleri Bakanı, ASEAN'ın Myanmar özel elçisi olacak

PHNOM Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn'un, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğinin (ASEAN) Myanmar özel elçisi olacağı bildirildi.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, başkent Phnom Penh'teki bir otelin açılışında yaptığı konuşmada, ASEAN veya Kamboçya'nın, Myanmar'ın sorunlarını çözebileceğinden emin olmadığını ancak denemesine izin verilmesi gerektiğini ifade etti.

Hun Sen, ülkesinin Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn'u, ASEAN'ın Myanmar özel elçisi olarak atayacağını söyledi.

Kamboçya, 10 üyeden oluşan ASEAN blokunun başkanlığını ekim ayında devralmıştı.

Başbakan Hun Sen, ay başında, seçilmiş hükümeti deviren ordu tarafından yönetilen Myanmar'a ocakta resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Myanmar'da askeri yönetim, ASEAN Zirvesi'ne davet edilmemişti

ASEAN, 16 Ekim'de Myanmar'ın askeri lideri General Min Aung Hlaing'in örgütün bu yılki zirvesine katılmasına izin vermeyeceğini, yerine "siyasi olmayan bir temsilcinin" davet edileceğini duyurmuştu.

Myanmar'daki askeri yönetimin, ülkedeki diyalog ve gerilimi azaltma vaatlerini yerine getirmemesi ve siyasi krizin çözümü için atanan ASEAN Özel Elçisi Erywan Yusuf'un devrik lider Aung San Suu Çii ve diğer tutuklu isimlerle görüşmesini yasaklaması, kararın gerekçeleri arasında gösterilmişti.

Myanmar'daki askeri yönetim, kararın hayal kırıklığıyla karşılandığını belirtmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar binin üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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