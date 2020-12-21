Son dakika haberi... Kaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bilinmeyen bir nedenle G.G. ve M.Ş arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.G, yanında bulundurduğu tabanca ile M.Ş'ye ateş etti.

Yaralanan M.Ş, olay yerine çağrılan ambulansla Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli G.G ve kavgaya karıştıkları ileri sürülen 2 kişi, Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaralı M.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız