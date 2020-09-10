Son dakika haberi! Kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Çatal, son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberi! Kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Çatal, son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika gündem haberi: Tunceli'de görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal'ın cenazesi, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde toprağa verildi.

Son dakika haberi! Kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Çatal, son yolculuğuna uğurlandı
10.09.2020 14:54 | Son Güncelleme: 10.09.2020 14:57

Tunceli'de görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal'ın cenazesi, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde toprağa verildi.

Tunceli'den hava yoluyla gece kente getirilen Çatal'ın naaşı, Keçiborlu Devlet Hastanesine götürüldü.

Gün içinde hastaneden alınan Çatal'ın naaşı, önce babaevine, daha sonra törenin yapılacağı Hükümet Konağı Meydanı'na getirildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, askeri yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Törende, anne Fatma ve baba Cengiz Çatal, gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Bayram Şahin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, aile kabristanlığına defnedildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alacak Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, dün hidrofor arızasını gidermeye çalışırken kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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