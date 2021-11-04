Son dakika haberi | Kalp krizi geçiren vatandaşın yardımına hava ambulansı yetişti
Son dakika haberi... Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kalp krizi geçiren 70 yaşındaki vatandaş, hava ambulansı ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kalp krizi geçiren 70 yaşındaki vatandaş, hava ambulansı ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
Yahyalı'da yaşayan 70 yaşındaki Nadiye C., kalp krizi geçirdi. Durumun bildirilmesi üzerine ilçeye ambulans helikopter yönlendirildi. Nadiye C.'yi alan ambulans helikopter, hastayı Erciyes Üniversitesi Tıp Faklütesi'ne sevk etti. Nadiye C., burada tedavi altına alındı. - KAYSERİ
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