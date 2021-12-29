Son dakika haberi | Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberi | Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre SİVAS'ta, evinde kalp krizi geçiren polis memuru Murat Civri (46), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

SİVAS (DHA) - SİVAS'ta, evinde kalp krizi geçiren polis memuru Murat Civri (46), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çivri'nin cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Amasya'ya gönderildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, evli ve 2 çocuk babası Murat Civri, dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı. Ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan, yapılan kontrollerinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Civri, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Civri için bu sabah, İl Emniyet Müdürlüğü'nün önünde tören düzenlendi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, protokol üyeleri, Civri'nin ailesi ve meslektaşları katıldı. Civri'nin yakınları törende gözyaşı döktü. Törende polis memuru Murat Civri'nin özgeçmişi okundu.

Sivas Valisi Salih Ayhan törende yaptığı konuşmada, "Hem Sivas'ımızın hem de teşkilatımızın acı günü. Değerli bir kardeşimizi, mesai arkadaşımızı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Ruhu şad olsun" dedi.

İl Müftüsü Remzi Pehlivan'ın duasının ardından Civri'nin cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Amasya'ya gönderildi.


Son dakika haberi | Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Son Dakika Haberleri

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