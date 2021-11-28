Son dakika haberi | Kalp krizi geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Kalp krizi geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Haberler | Sağlık

Son dakika haberi... Kalp krizi geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti Samsun'da kalp krizi geçiren 63 yaşındaki hasta ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

SAMSUN (İHA) - Kalp krizi geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti

SAMSUN - Samsun'da kalp krizi geçiren 63 yaşındaki hasta ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Kavak ilçesinde kalp krizi geçiren 63 yaşındaki Muzaffer C. Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Samsun'a sevkine karar verilen Muzaffer C. için Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Kavak ilçesine giderek yaşlı adamı alıp Samsun'da özel bir hastaneye yetiştirdi.

Son dakika haberi | Kalp krizi geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti

Son dakika haberi | Kalp krizi geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti

Son dakika haberi | Kalp krizi geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title