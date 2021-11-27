KALORİFER DAİRESİNDE ÇIKAN YANGININ SIÇRADIĞI AHIRDA 16 HAYVAN ÖLDÜ - Haberler
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KALORİFER DAİRESİNDE ÇIKAN YANGININ SIÇRADIĞI AHIRDA 16 HAYVAN ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AĞRI'da bir evin kat kaloriferi dairesinde çıkan yangının sıçradığı bitişikteki ahırda 16 küçükbaş öldü.

FIRAT, MALATYA (DHA) - AĞRI'da bir evin kat kaloriferi dairesinde çıkan yangının sıçradığı bitişikteki ahırda 16 küçükbaş öldü.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Fırat Mahallesi'nde oturan Halil Sümbül'ün evinde meydana geldi. Sümbül'ün evinin kat kaloriferinin bulunduğu dairede çıkan yangın hemen yanındaki ahıra sıçradı. Vatandaşların bilgi vermesi üzerine Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Ekiplerin söndürdüğü yangında ahırda bulunan 16 küçükbaşın öldüğü tespit edildi.

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

KALORİFER DAİRESİNDE ÇIKAN YANGININ SIÇRADIĞI AHIRDA 16 HAYVAN ÖLDÜ

KALORİFER DAİRESİNDE ÇIKAN YANGININ SIÇRADIĞI AHIRDA 16 HAYVAN ÖLDÜ

KALORİFER DAİRESİNDE ÇIKAN YANGININ SIÇRADIĞI AHIRDA 16 HAYVAN ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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