Son dakika haberi | Kale Grubu'ndan "İyi Bak Dünyana" hareketi

Faaliyet gösterdiği her alanda ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan ortak değer üretmek için çalışan Kale Grubu, yeni bir dünya için "İyi Bak Dünyana" hareketi başlattı.

Kale'den yapılan açıklamaya göre, Kale Grubu, sürdürülebilir gelecek için etki odaklı döngüsel projelere yatırımı önceliklendiriyor. Daha eşit, daha adil ve daha yeşil bir dünya için herkesin üzerine sorumluluk düştüğünü savunan Kale Grubu, bu hareketle bilinçli bir farkındalık yaratmayı ve bundan ilhamla herkesin harekete geçmesini sağlamayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, dünya üzerinde yaşanan tüm sorunların ve eşitsizliklerin herkes tarafından hissedildiği bir dönemde olunduğunu belirterek, "Bu süreçte dünyayı daha iyi bir yer yapma noktasında özümüze dönerek içimize baktık. Bizim için bir farkındalık evresi olan bu dönem, hayal ettiğimiz yeni dünya için de atılan ilk adım oldu. Hepimiz için yepyeni bir sürecin kapılarını açacak olan 'İyi Bak Dünyana' yaklaşımıyla kendi dünyalarımızda başlatacağımız küçük değişimlerin birleşerek, geleceği şekillendiren, dünyayı iyileştiren anlamlı bir dönüşüm haline geleceğine inanıyorum. Her bir bireyin önce kendisinden, kendi alışkanlıklarından, kendi evinden başlayarak, herkesin kendi etki alanında, iş yerinde, sokağında, mahallesinde, şehrinde, ülkesinde ve nihayetinde gezegende, elinin değdiği her mekanda özen duygusuyla fark yaratabileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu harekette başrolün kadınlarda olacağını aktaran Okyay, şunları kaydetti:

"Ne mutlu bize ki, fırsat eşitliği için, engelleri yok etmek için, çevre için, iyi tarım için, kapsayıcı toplum için çalışan, dünyaya daha iyi bakmak için önce kendi dünyalarında değişimi başlatan pek çok kadın var hayatımızda. Toprağına, suyuna, geçmişine, değerlerine, kendine, geleceğine iyi bakan kadınlar. Dünyaya açılan yolların kendi evinden geçtiğini gören, kendi yuvasına sarılır gibi dünyaya sarılabilenler. Tüketmek değil, üretmek için yaşayanlar. Bizi ve dünyayı kurtaracak olan bu kadınlar iyi ki var. Ben de bir kadın, bir anne, bir sanayici olarak, böyle sürdürülebilir bir dünya için sosyal pozitif etki yaratan dönüşümlere öncülük etmenin sorumluluğum olduğuna inanıyor ve adımlarımı bu doğrultuda atıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık