Son dakika haberi: Kale filesine dolanarak mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı Gelen son dakika haberlerine göre Tokat'ta, futbol kalesi filesine başı dolanan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Tokat'ta, futbol kalesi filesine başı dolanan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Tokat'ta sabah saatlerinde halı sahaya gelen Hentbol Antrenörü Emre Dursun, kedi sesinin geldiği yere yöneldi. Yavru kedinin kale direği filesine dolandığını fark eden Dursun, kendi imkanları ile kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Boyun kısmından ipe dolanan ve canı yandığı için kendini kurtarmak isteyenleri tırmalayan kediye itfaiye ekipleri müdahale etti. İhbar üzerine halı sahaya gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri kedinin zarar görmemesi için özen gösterdi. Filenin ipleri kesilerek sevimli kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kediyi fark ettiğinde boynu fileye sıkışmış ve nefes alamaz duruma gelmiş olduğunu belirten Dursun,"Müdahale etmeye çalıştık, kedi can havliyle buna izin vermedi. Eldiven takarak kediyi kurtarmayı çalıştık. Başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedik. İtfaiye ekipleri kediyi kısa sürede kurtardı. Bizlerde sevindik. Kediye su vermeye çalıştık ama bayağı korkmuştu. Doğal yaşam alanın bıraktık" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA