Son dakika haberi... Kaldırımda gelen akılalmaz ölüm kamerada
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Son dakika haberi... Kaldırımda gelen akılalmaz ölüm kamerada

İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Kaldırımda gelen akılalmaz ölüm kamerada Otomobilin sağa doğru savrulup, kaldırıma çıkması ve duvar dibindeki kişiye çarptığı anlar kameraya yansıdı Antalya'da sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımdaki duvarın gölgesinde oturan adama çarptığı anların güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Kaldırımda gelen akılalmaz ölüm kamerada

Otomobilin sağa doğru savrulup, kaldırıma çıkması ve duvar dibindeki kişiye çarptığı anlar kameraya yansıdı

ANTALYA - Antalya'da sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımdaki duvarın gölgesinde oturan adama çarptığı anların güvenlik kamerası ortaya çıktı. Otomobilin sağa doğru savrulması ve kaldırımda duvar dibinde bekleyen kişiye çarpması saniye saniye kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza dün saat 15.00 sıralarında, Kepez ilçesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenilen S.K.Ç07 ADE 615 plakalı otomobiliyle kavşakta virajı döndüğü sırada iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda duvar gölgesinde işe gitmek için servis bekleyen Abdullah Tezel'e çarptı. Otomobil ile duvar arasında sıkışan Tezel, feci şekilde hayatını kaybetti. Kepez Polis Merkez Amirliği yakınında gerçekleşen kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü S.K.Ç. gözaltına alınırken, Abdullah Tezel'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin kavşağı döndükten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve kaldırıma çıkıp bekleyen şahsa çarptığı anlar görüldü.

Son dakika haberi... Kaldırımda gelen akılalmaz ölüm kamerada
Son dakika haberi... Kaldırımda gelen akılalmaz ölüm kamerada
Son dakika haberi... Kaldırımda gelen akılalmaz ölüm kamerada
Son dakika haberi... Kaldırımda gelen akılalmaz ölüm kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR

Kaldırımda gelen ölüm kameraya yansıdı
Kaldırımda gelen ölüm kameraya yansıdı
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