Son dakika haberi | Kaldırımda fındık kurutanlara araç çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberi | Kaldırımda fındık kurutanlara araç çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberlerine göre Kaldırımda fındık kurutanlara araç çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Giresun'un Görele ilçesinde kaldırımda fındık kurutan vatandaşlara araç çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaldırımda fındık kurutanlara araç çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

GİRESUN - Giresun'un Görele ilçesinde kaldırımda fındık kurutan vatandaşlara araç çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Uğur G. yönetimindeki 53 ABK 128 plakalı kamyonet ilçenin Bozcaali Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Hastane kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda fındık kurutanlara çarptı. Kazada fındık kurutanlardan Mehmet Cin olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Aslantürk, Hümeyra Sevindi ise yaralandı. Yaralılar Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi | Kaldırımda fındık kurutanlara araç çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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