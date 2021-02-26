13 yaşındaki Dilek'e kaldırımda yumruk atan saldırgan, adli kontrolle serbest
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13 yaşındaki Dilek'e kaldırımda yumruk atan saldırgan, adli kontrolle serbest

26.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:01
13 yaşındaki Dilek'e kaldırımda yumruk atan saldırgan, adli kontrolle serbest

AKSARAY'da, kurs çıkışı kaldırımda anneannesi Saliha A.'yı bekleyen Dilek E.'ye (13) yumruk atan saldırganın, Muhammed A. (35) olduğu tespit edildi.

AKSARAY'da, kurs çıkışı kaldırımda anneannesi Saliha A.'yı bekleyen Dilek E.'ye (13) yumruk atan saldırganın, Muhammed A. (35) olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Muhammed A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. 

Olay, 24 Şubat Çarşamba günü Taşpazar Mahallesi Eski Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Dilek E., eğitim kursundan çıktıktan sonra bir süre yürüyüp, köşe başındaki kaldırımda anneannesi Saliha A.'yı beklemeye başladı. Ara sokaktan gelen, başında bere ve yüzünde cerrahi maske olan kimliği belirsiz kişi, Dilek E.'nin yüzüne yumruk atıp, yoluna devam etti. Aldığı darbe sonucu dudağından yaralanan Dilek E., ağlamaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, hemen polise de haber verdi. Bu sırada gelen Saliha A. da torunun ağladığını ve yaralandığını görünce endişelendi. İhbarla bölgeye gelen polis eşliğinde hastaneye götürülüp, sağlık kontrolünden geçirilen Dilek E.'nin ailesi, saldırgan hakkında şikayetçi oldu. Polis, olay anının yansıdığı çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu saldırganın, Muhammed A. olduğu tespit edildi. Muhammed A., bugün sabah saatlerinde belirlenen adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Muhammed A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muhammed A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. 

 


13 yaşındaki Dilek'e kaldırımda yumruk atan saldırgan, adli kontrolle serbest
13 yaşındaki Dilek'e kaldırımda yumruk atan saldırgan, adli kontrolle serbest

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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