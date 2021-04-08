Son dakika haberi: Kaldırıma çarpıp, 30 metre sürüklenen motosikletli öldü
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Son dakika haberi: Kaldırıma çarpıp, 30 metre sürüklenen motosikletli öldü

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Kaldırıma çarpıp, 30 metre sürüklenen motosikletli öldü

Son dakika haberleri... İZMİR'in Balçova ilçesinde, kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü Oğuzhan Dabak (27), yaklaşık 30 metre sürüklenerek hayatını kaybetti.

İZMİR'in Balçova ilçesinde, kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü Oğuzhan Dabak (27), yaklaşık 30 metre sürüklenerek hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Beşyol Kavşağı'nda meydana geldi. Oğuzhan Dabak yönetimindeki 10 AAR 494 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarptı. Sürücü Dabak, çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 30 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kask takmadığı ileri sürülen Dabak'ın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Son dakika haberi: Kaldırıma çarpıp, 30 metre sürüklenen motosikletli öldü
Son dakika haberi: Kaldırıma çarpıp, 30 metre sürüklenen motosikletli öldü
Son dakika haberi: Kaldırıma çarpıp, 30 metre sürüklenen motosikletli öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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