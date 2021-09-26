Son dakika haber | Kaldırıma çarpan patpat takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
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Son dakika haber | Kaldırıma çarpan patpat takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iddiaya göre aşırı hız yapan patpat kaldırıma çarparak takla attı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iddiaya göre aşırı hız yapan patpat kaldırıma çarparak takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kepez istikametinden çarşı istikametine seyir halinde olan Mustafa Yaman idaresindeki halk arasında patpat olarak bilinen tarım aracı, Solak yol ayrımı mevkiine geldiğinde iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kaldırıma çarparak takla attı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen Eren K. idaresindeki 67 TL 227 plakalı Opel marka otomobile de çarptığı öğrenildi. Takla atan patpatta sürücü Mustafa Yaman olay yerinde hayatını kaybederken, yolculardan 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılar Cüneyt A. ile Atalay A.'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası trafik kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri kalabalığı uzaklaştırmak için uyarılarda bulundu. Kazayı gören bir genç ise gazetecilere yaptığı açıklamada patpatın çok hızlı geldiğini, kaldırıma çarptıktan sonra takla attığını ifade etti.

Kazada hayatını kaybettiği belirlenen Mustafa Yaman'ın cansız bedeni Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonrası bölgede incelemelerde bulunurken, görgü tanıklarından bilgiler aldı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınması üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Son dakika haber | Kaldırıma çarpan patpat takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber | Kaldırıma çarpan patpat takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber | Kaldırıma çarpan patpat takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber | Kaldırıma çarpan patpat takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber | Kaldırıma çarpan patpat takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber | Kaldırıma çarpan patpat takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber | Kaldırıma çarpan patpat takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
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